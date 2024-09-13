



В Великобритании журналист публиковал дезинформацию о войне в Газе

Британская еврейская газета Jewish Chronicle заявила о начале расследования против одного из своих внештатных авторов в связи с обвинениями в сфабрикованных им в материалах заявлениях относительно продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС в Газе.



Ранее в этом месяце издание опубликовало статью писателя Илона Перри, в которой он утверждал, что в Газе был обнаружен документ, доказывающий, что лидер ХАМАС Яхья Синвар планировал вывезти себя и некоторых из оставшихся израильских заложников, похищенных 7 октября, из Газы через Филадельфийский коридор и оттуда в Иран.



Однако в Армии обороны Израиля заявили, что им неизвестно о существовании подобного документа, а поскольку заявление было похоже на недавние тезисы премьер-министра Биньямина Нетаниягу, некоторые предположили, что ложная информация распространяется в рамках кампании по дезинформации.



В своем заявлении издание Jewish Chronicle сообщает, что “осведомлено об обвинениях в отношении внештатного журналиста, к которым мы относимся очень серьезно”.



“The Jewish Chronicle — старейшая еврейская газета в мире, которая всегда поддерживала самые высокие стандарты репортажей и честности. Ведется расследование, и в свое время будут опубликованы обновления”, — добавляется в нем.



Интернет-издание “+972 Magazine” сообщает, что существуют также сомнения относительно правдивости заявлений Перри относительно его карьеры.



Перри утверждает на своем собственном сайте, что он служил солдатом-коммандос во время операции “Энтеббе” и что он был профессором Тель-Авивского университета в течение 15 лет — однако, по данным “+972 Magazine” , нет никаких записей о том, что он делал что-либо из этого.