Первые космические туристы вышли в космос: видео

Корабль компании SpaceX в рамках миссии Polaris Dawn в четверг, 12 сентября, совершили первый в мире выход в космос.

Dragon hatch is open and the cabin is now at vacuum (zero) pressure

https://t.co/Dbwfjw2gBZ — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2024

“SpaceX, back at home we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world.”



Mission Commander @rookisaacman



Congratulations @SpaceX @PolarisProgram for completing the first spacewalk in over half a century pic.twitter.com/rRsJmQGo9T — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) September 12, 2024

Would you have the guts to do this? Be honest.



Sarah “Cooper” Gillis

Mission Specialist SpaceX Polaris Dawn Dragon spacecraft

Lead Space Operations Engineer at SpaceX

World's second commercial spacewalk

September 12, 2024 pic.twitter.com/qc1t7uFPFu — ALEX (@ajtourville) September 12, 2024

Polaris Dawn Flight Day 3 Update



Early Thursday morning at 7:58 a.m. ET, the Polaris Dawn crew successfully completed the world’s first spacewalk – also known as an extravehicular activity (EVA) – from Dragon at 732.2 km above Earth.



Shortly after arriving in space on… pic.twitter.com/ASEH6G3sR9 — Polaris (@PolarisProgram) September 12, 2024

Polaris Dawn and Dragon at 1,400 km above Earth – the farthest humans have traveled since the Apollo program over 50 years ago pic.twitter.com/rRDeD1dY1e — SpaceX (@SpaceX) September 11, 2024

На третий день пятидневного путешествия туристы вышли “прогуляться” на околоземную орбиту.Четыре астронавта находились на высоте примерно 730 км над Землей. Вся прогулка и связанный с ней процесс продолжались 1 час 46 минут.Двое туристов, около 10 минут каждый, провели вне капсулы Crew Dragon в форме резиновой капли на привязи.Сначала за пределы корабля вышел американский бизнесмен Джаред Айзекман. За ним в открытое космическое пространство отправилась инженер компании SpaceX Сара Гиллис.Скотт Потит и Анна Менон наблюдали изнутри.Также в прямом эфире было испытано новаторское оборудование, включая тонкие скафандры и процесс полной разгерметизации кабины корабля Crew Dragon - технологию, которую Илон Маск надеется продвинуть для амбициозных будущих частных миссий на Марс уже через 4 года.