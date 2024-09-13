



TIFF отказался от показа фильма "Россияне на войне"

Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) отменил показ фильма "Россияне на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой после массовых протестов. Об этом сообщили организаторы фестиваля в своем заявлении.



Фильм вызвал возмущение из-за попытки показать российских военных как "обычных" людей, несмотря на их участие в преступлениях в Украине. В заявлении организаторы отметили, что отмена была вызвана угрозами безопасности для гостей, сотрудников и волонтеров фестиваля.



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"Мы вынуждены приостановить показы фильма в пятницу, субботу и воскресенье из-за угроз общественной безопасности. Хотя мы остаемся привержены нашей позиции, это решение было принято для обеспечения безопасности всех участников," — говорится в заявлении.



Организаторы добавили, что отмена показа была сложным решением, так как фильм, по их мнению, соответствовал программным принципам фестиваля и заслуживал место в его программе.



Ранее этот фильм был показан на Венецианском кинофестивале, что также вызвало критику со стороны Украины.