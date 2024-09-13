



Парижский суд оштрафовал двух женщин, заявивших, что Брижит Макрон - трансгендер

Вчера Парижский суд оштрафовал двух женщин, которые утверждали, что жена президента Франции Брижит Макрон — трансгендерная женщина.



Это дело тянулось два года. Как видите, не все власть имущие могут все решить за 5 минут. Брижит Макрон подала иск о клевете против Наташи Рей и Амандин Руа в январе 2022 года. Женщины распространяли в интернете заведомо ложную информацию о жене президента Франции.



Рей в своей статье на ультраправом сайте утверждала, что Брижит Макрон “родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье”. На самом деле зовут брата мадам Макрон.



Руа, которая называет себя спиритическим медиумом, опубликовала четырехчасовое видеоинтервью с вышеупомянутой Рей, в котором они обсуждали конспирологическую теорию о семействе Макрон. Тут в ход пошло все. Якобы Брижит делала пластические операции. Но самое чудовищное обвинение заключалось в том, что мадам Макрон по версии клеветниц не являлась биологической матерью свои трем детям.



Вчера, в четверг 12 сентября, скандальное судебное дело о клевете завершилось. Парижский суд обязал женщин выплатить 8 тысяч евро Брижит Макрон и еще 5 тысяч евро ее брату.



