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Таинственные толчки были вызваны мощным девятидневным цунами
13.09.2024 04:30 MIGnews.com

Таинственные толчки были вызваны мощным девятидневным цунами

Огромный оползень во фьорде Гренландии вызвал волну, которая "сотрясала Землю" в течение девяти дней.

Сейсмический сигнал в сентябре прошлого года был зафиксирован датчиками по всему миру, что побудило ученых выяснить, откуда он взялся.

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Оползень — обрушение скального склона горы и обрушение ледникового льда — спровоцировал волну высотой 200 метров.

Затем эта волна оказалась "запертой" в узком фьорде и двигалась вперед и назад в течение девяти дней, создавая вибрации.
 

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