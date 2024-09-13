



Таинственные толчки были вызваны мощным девятидневным цунами

Огромный оползень во фьорде Гренландии вызвал волну, которая "сотрясала Землю" в течение девяти дней.



Сейсмический сигнал в сентябре прошлого года был зафиксирован датчиками по всему миру, что побудило ученых выяснить, откуда он взялся.



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Оползень — обрушение скального склона горы и обрушение ледникового льда — спровоцировал волну высотой 200 метров.



Затем эта волна оказалась "запертой" в узком фьорде и двигалась вперед и назад в течение девяти дней, создавая вибрации.

