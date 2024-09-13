



Медвежьи шапки гвардейцев Букингемского двора – 2000 фунтов за штуку

По данным Министерства обороны, медвежьи шапки, которые носят солдаты у Букингемского дворца, теперь стоят более 2000 фунтов стерлингов каждая.



Стоимость церемониальных шапок, изготовленных из меха черных медведей, выросла на 30% за год, согласно данным, опубликованным в ответ на запрос по закону о свободе информации от защитников животных.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Группа "Люди за этичное обращение с животными" (Peta) в принципе выступает против использования натурального меха, но они говорят, что теперь это не только этическая, но и финансовая проблема: за последние годы на меховые шапки было потрачено 1 млн фунтов стерлингов.



Министерство обороны заявило: "Мы открыты для изучения альтернатив искусственному меху, если они соответствуют необходимым требованиям".

