



Трамп отказался от дальнейших дебатов с Харрис

Не успела волна обсуждения вокруг дебатов Трампа и Харрис утихнуть, как штаб Харрис снова вызвал Трампа на очередную “битву”. Телеканал Fox News предложил провести еще одну встречу кандидатов в эфире.



“ТРЕТЬИХ ДЕБАТОВ НЕ БУДЕТ!” — написал Трамп заглавными буквами на сайте Truth Social, имея в виду первые дебаты с президентом Джо Байденом в июне, а вторые — дебаты с Харрис во вторник.



“Мы обязаны провести еще одни дебаты ради избирателей”, — заявила Харрис в четверг на митинге в Северной Каролине через несколько минут после отказа Трампа.



Однако уже в среду Трамп заявил в эфире “Fox & Friends”, что он “вероятно” не согласится на новые дебаты с каналом. Ну а вчера, в четверг, и вовсе заявил что вообще не будет снова вступать в дебаты с вице-президентом. Трамп считает, что он одержал решительную победу в дебатах, которые, по общему мнению как демократов так и республиканцев, прошли в пользу Харрис.



“Когда боксер-профессионал проигрывает бой, первыми словами, которые он произносит, являются: “Я ХОЧУ РЕВАНШ”, — написал Трамп в четверг.



Оба штаба заявили о своей победе в повторных дебатах (первые Трамп провел с Байденом), в ходе которого Харрис в значительной степени удалось обойти вопросы о послужном списке администрации Байдена и своих собственных прошлых должностях. Трамп в свою очередь, как пишет издание Politico, произносил бессвязные тирады о размерах толпы и необоснованные заявления о том, что гаитянские мигранты в Огайо едят домашних животных людей.



Сразу после дебатов Трамп сказал репортерам в комнате для размышлений: “Это были мои лучшие дебаты”. Но он раскритиковал ABC News за то, что он назвал “сфальсифицированной сделкой”, сославшись на несколько случаев, когда модераторы Дэвид Мьюир и Линси Дэвис проверяли его факты в прямом эфире. Но даже некоторые республиканцы признали, что выступление Трампа было вялым, а союзник Трампа сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) назвал это “упущенной возможностью”, а некоторые стратеги Республиканской партии заявили POLITICO, что они не были впечатлены.



В среду штаб Харрис опубликовал на сайте X полную запись дебатов, назвав ее “нашей новой рекламой”.



