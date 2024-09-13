



Россия высказалась США относительно санкций против Ирана: “Это ваши проблемы”

“Военно-техническое сотрудничество между нашими странами осуществляется таким образом, что оно а) не имеет элементов, противоречащих международному праву, в том числе соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, и никоим образом не нарушает национальное законодательство нашей страны и б) это сотрудничество никак не влияет на региональный баланс на Ближнем Востоке. Если американцы продолжают педалировать вопрос о тех или иных поставках из Ирана в Россию, то это их проблемы. Неоднократно давались исчерпывающие разъяснения, что такого сотрудничества нет”, — заявил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ.



По словам Рябкова, единственное, что слышно из Вашингтона относительно политики России и ее сотрудничества с другими странами, — это “злонамеренные обвинения”.



“Поэтому мы оставляем это за пределами здравого смысла и обязательно будем действовать в соответствии с собственными интересами и целями взаимовыгодного и равноправного сотрудничества со всеми странами, которые, как и мы, проявляют к этому интерес, в том числе и с Исламской Республикой Иран”, — заключил дипломат.



Сообщает иранское информационное агентство MEHR.





