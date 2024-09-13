



Японкам предлагали $174 тыс за замужество с сельским жителем и переезд к нему

В Японии неудачно завершилась попытка демографического распределения.



Незамужним японкам предлагалось финансовое вознаграждение в размере ¥600,000 ($174,000) за заключение брака с мужчинами из сельской местности с последующим переездом к супругу в поселок.



Этот проект был направлен на приостановку тенденции “побега” женщин в Токио из отдаленных регионов, а также на повышение рождаемости.



В результате программа встретила очень сильную негативную реакцию - женщин невозможно купить за деньги, такие времена прошли. Правовые организации подняли сильную информационную волну, и программу вынуждены были свернуть.

