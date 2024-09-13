



Ирак: бурные дебаты о детских браках

За последние два месяца на политической и медийной сцене Ирака разгорелись жаркие дебаты вокруг предложенной поправки к Кодексу о личном статусе, представленной летом в парламент Ирака.



Принятый в 1959 году Закон 188 о личном статусе представляет собой свод законов, отдельных от Гражданского кодекса, в котором собраны права и обязанности граждан-мусульман в вопросах брака, развода, опеки над детьми и наследования.



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Предлагаемая поправка нарушает действующий кодекс в Ираке, который объединяет мусульман под одним режимом прав, допуская отдельные своды законов, основанные на шиитской и суннитской юриспруденции. Браки будут заключаться в соответствии с выбранной юриспруденцией, а не в соответствии с существующим законом.



Дебаты идут следующим образом: с одной стороны, несколько шиитских политических партий, находящихся у власти после вторжения США в 2003 году, выступают за введение сектантского кодекса. Они настаивают на важности приведения всех законов в соответствие с "шариатом" и юриспруденцией Джафари для мусульман-шиитов.



Они обвиняют своих оппонентов в том, что они подвергают сомнению фундаментальные религиозные и культурные ценности и являются агентами Запада. В недавний период они также отвергли статью Кодекса о личном статусе, которая предоставляет опеку над детьми матери, утверждая, что это противоречит шариату, который предоставляет ее отцу.



Между тем, женские и правозащитные организации, сеть интеллектуалов и представителей СМИ, а также широкий круг политической оппозиции решительно выступили против этого предложения.



Организованные вокруг коалиции Alliance 188 , женские и правозащитные группы утверждают, что поправка радикально подрывает закон, который считается справедливым и объединяющим для мусульман-шиитов и суннитов. Закон в его нынешнем виде гарантирует основные права женщин, такие как минимальный возраст вступления в брак, право на развод и опека над детьми.



Они утверждают, что разрешение отдельных религиозных кодексов является разделяющим в контексте, отмеченном доминированием религиозной напряженности и ростом в последние десятилетия, отмеченные войной и милитаризацией женоненавистнических и патриархальных норм, особенно когда правит политическое насилие. Интерпретации доминирующей шиитской школы в Ираке, юриспруденции Джафари, определяют возраст зрелости для девочек уже в девять лет и допускают различные типы нестабильных браков с очень малыми правами для женщин.



В случае принятия предлагаемая поправка предоставит правовую основу для детских браков, уже широко распространенного явления в стране, и для брачных союзов, которые не предоставляют никакой правовой защиты женщинам. Коалиция также указала на структурную слабость парламента и использование антидемократических методов, таких как запугивание, угроза насилия и отсутствие прозрачности, которые используют шиитские политические группы для реализации поправки.



Эти дебаты часто изображаются как борьба между религиозными силами, пытающимися навязать регрессивные и женоненавистнические законы шариата, и светскими силами, выступающими против религии и защищающими права женщин.



