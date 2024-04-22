



В Гвинее ответили Байдену на слова о съеденном каннибалами дяде

Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе ответил президенту США Джо Байдену, который ранее заявил, что его дядю, вероятнее всего, в той стране съели каннибалы во времена второй мировой.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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"Байден предположил, что его дядя был съеден каннибалами после того, как его самолет сбили над Папуа-Новой Гвинеей во время Второй мировой войны. Высказывания президента Байдена, возможно, прозвучали вскользь, однако моя страна не заслуживает того, чтобы на нее навешивали подобные ярлыки", - возмутился Марапе.



По его словам, на островах его страны и Соломоновых по-прежнему есть останки людей, которые погибли во времена Второй мировой. Также он отметил, что все еще можно найти обломки самолетов, кораблей и даже бомбы.



Ранее Байден сказал, что его дядя Эмброуз Финнеган летал на одномоторных самолетах, совершал разведывательные полеты над Новой Гвинеей. По его словам, самолет сбили в районе Новой Гвинеи, "где в то время было много каннибалов".