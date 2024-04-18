



Байден не исключил, что его дядю съели каннибалы

Президент США Джо Байден не исключил того, что его дядю Эмброуза Финнегана во времена Второй мировой могли съесть каннибалы.



В этом он признался на мероприятии в Питтсбурге.



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"Он летал на одномоторных самолетах, совершал разведывательные полёты над Новой Гвинеей. Он вызвался добровольцем. Его сбили в районе Новой Гвинеи, где в то время было много каннибалов", - отметил Байден.



Что примечательно, тело Финнегана так и не было найдено.

