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Байден не исключил, что его дядю съели каннибалы
18.04.2024 12:56 Алина Груднева

Байден не исключил, что его дядю съели каннибалы

Президент США Джо Байден не исключил того, что его дядю Эмброуза Финнегана во времена Второй мировой могли съесть каннибалы.

В этом он признался на мероприятии в Питтсбурге.

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"Он летал на одномоторных самолетах, совершал разведывательные полёты над Новой Гвинеей. Он вызвался добровольцем. Его сбили в районе Новой Гвинеи, где в то время было много каннибалов", - отметил Байден.

Что примечательно, тело Финнегана так и не было найдено.
 

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