



Угроза ядерной войны и падающий Байден: Трамп показал предвыборный ролик

Бывший президент США Дональд Трамп обнародовал ролик в рамках предвыборной кампании.



В записи он критикует правление нынешнего американского лидера Джо Байдена, а также предупреждает об угрозе ядерной войны, нависшей над человечеством.



"Улицы заполнены отравой, убивающей миллионы американцев; глобальные лидеры и тираны смеются над нами, глобальная элита отправляет детей на войну и говорит, что женщина – это мужчина, а мужчина – женщина. Такова Америка Джо Байдена", - сказано в ролике.



Кроме того, он показал вирусное видео с Байденом, когда тот упал, поднимаясь по трапу. "Наша слабость - их сила", - говорится в видео с намеком на президента РФ Владимира Путина, главу КНДР Ким Чен Ына, лидера КНР Си Цзиньпина и арабских лидеров.



"Сделаем Америку снова великой - для нас", - повторяет Трамп свой лозунг, который он продвигал еще во время предыдущей кампании.

