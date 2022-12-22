



США ввели санкции против ЧВК "Вагнер"

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.



Об этом сообщает Reuters.



В частности, для ЧВК "Вагнер" ограничили доступ к американским военным технологиям.



"Группа Пригожина является одной из самых известных наемнических организаций в мире, которая активно совершает зверства и нарушает права человека по всей Украине. Министерство торговли США без колебаний будет действовать против них", — сказал замглавы министерства торговли США Алан Эстевес.



