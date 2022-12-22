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США ввели санкции против ЧВК "Вагнер"
22.12.2022 19:15 Алина Груднева

США ввели санкции против ЧВК "Вагнер"

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, для ЧВК "Вагнер" ограничили доступ к американским военным технологиям. 

"Группа Пригожина является одной из самых известных наемнических организаций в мире, которая активно совершает зверства и нарушает права человека по всей Украине. Министерство торговли США без колебаний будет действовать против них", — сказал замглавы министерства торговли США Алан Эстевес.

 

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