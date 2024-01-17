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США вернули хуситов в список террористических организаций
17.01.2024 17:47 Алина Груднева

США вернули хуситов в список террористических организаций

США повторно включили йеменских хуситов в список террористических организаций.

Санкции в отношении поддерживаемой Ираном группировки были сняты три года назад.

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На прошлой неделе постпред США при ООН Линда Томас Гринфилд заявила, что с ноября 2000 кораблей были вынуждены отклониться на тысячи миль, чтобы избежать Красного моря из-за атак хуситов.

Нападения поддерживаемой Ираном группировки привели к значительным сбоям в мировой торговле.
 

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