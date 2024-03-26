



США наказали вице-президента банка в РФ за поддержку режима Асада

США ввели санкции против лиц, поддерживающих режим Башара аль-Асада в Сирии.



Под ограничения, которые ввело Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC), попали 11 физических и юридических лиц.



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США их обвиняют в незаконных финансовых переводах и торговле наркотиками, а также в добыче и экспорте сирийских товаров.



Под санкции попали вице-президент банка "Российская финансовая корпорация" Алексей Макаров, а также компания "СТГ Логистик", подписавшая контракт на 50 лет с Сирией.