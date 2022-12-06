



США: начато расследование в отношении компании Маска Neuralink

В США начали федеральное расследование в отношении компании Илона Маска Neuralink из-за возможных нарушений правил содержания животных.



Как сообщает Reuters, сотрудники компании пожаловались, что испытания на животных "проводятся в спешке", что приводит к их страданиям и смертям.



Утверждается, что всего в ходе экспериментов с 2018 года были убиты примерно 1,5 тыс. животных.



Напомним, что компания Neuralink работает над созданием имплантата, который сможет связать мозг живого существа (в будущем - человека) с компьютером.



Ранее Илон Маск заявил его проект Neuralink начнет клинические испытания на людях примерно через шесть месяцев.