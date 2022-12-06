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США: начато расследование в отношении компании Маска Neuralink
06.12.2022 15:32 Ольга Белозерова

США: начато расследование в отношении компании Маска Neuralink

В США начали федеральное расследование в отношении компании Илона Маска Neuralink из-за возможных нарушений правил содержания животных.

Как сообщает Reuters, сотрудники компании пожаловались, что испытания на животных "проводятся в спешке", что приводит к их страданиям и смертям.

Утверждается, что всего в ходе экспериментов с 2018 года были убиты примерно 1,5 тыс. животных.

Напомним, что компания Neuralink работает над созданием имплантата, который сможет связать мозг живого существа (в будущем - человека) с компьютером. 

Ранее Илон Маск заявил его проект Neuralink начнет клинические испытания на людях примерно через шесть месяцев. 

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