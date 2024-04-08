



Spirit Airlines отложит поставку самолетов Airbus, чтобы сэкономить деньги

Spirit Airlines, заявила в понедельник, 8 апреля, что достигла соглашения с Airbus, об отсрочке всех заказов на самолеты, запланированных к поставке во втором квартале 2025 года до конца 2026-2030-2031 годов, поскольку компания стремится сэкономить финансы.



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Spirit заявила, что соглашение с Airbus улучшит ее ликвидность примерно на 340 миллионов долларов в течение следующих двух лет, добавив, что никаких изменений в заказах на самолеты у Airbus, которые должны быть поставлены в 2027-2029 годах, не произошло.

