



СМИ: США объявят о помощи Украине: будут ракеты для Patriot и не будет кассетных

О новом пакете военной помощи для Украины на 200 млн долл. уже сегодня, 8 августа, может объявить Вашингтон. По крайней мере, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. По данным авторитетного издания, в этот пакет могут войти ракеты-перехватчики для системы ПВО Patriot, но не войдут кассетные боеприпасы.



В частности, в новый пакет помощи может войти оборудование для разминирования, противотанковое оружие TOW и AT4, пушки и боеприпасы. В частности, США могут передать Украине:

ракеты-перехватчики для системы противовоздушной обороны Patriot производства Lockheed Martin Corp;

управляемые реактивные снаряды GMLRS;

противотанковые ракеты Javelin, изготовленные совместным предприятием между Lockheed и RTX.

Эта помощь будет оплачена из 6,2 миллиарда долларов, которые освободились из предварительно выделенных на помощь Украине средств после выявления бухгалтерской ошибки Пентагона.



Еще в июне стало известно, что Министерство обороны США в своих документах ошибочно завысило на 6,2 млрд долл. стоимость оружия, которое было предоставлено Украине за два последних финансовых года (на 3,6 млрд в текущем финансовом году и 2,6 млрд – в 2022-м, который закончился 30 сентября).



После обнаружения ошибки у США появилась возможность использовать эти средства для будущих пакетов помощи Украине. По состоянию на начало августа эти средства еще не использовались. Ожидаемый пакет помощи станет первым, который был оплачен за счет этих неожиданных поступлений



Ранее

Mignews сообщал

о том, что Администрация США готовит запрос на дополнительное финансирование для Украины, который может быть представлен на рассмотрение в Конгрессе уже в текущей осенней сессии. По крайней мере, об этом рассказал глава отдела закупок армии США Дуг Буш. По его словам, администрация уже разрабатывает пакет документов, предполагаемый к рассмотрению Конгрессом в ближайшее время. Однако детали запроса еще ожидают уточнения в Управлении бюджета США.

Глава отдела закупок армии выразил уверенность, что "будут представлены весомые аргументы, чтобы получить поддержку Конгресса для продолжения финансовой поддержки Украины". Основной акцент, по его словам, будет сделан на "увеличении производства и закупках боеприпасов для поддержки Украины".