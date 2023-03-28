



СМИ: Байден пригласил Нетаниягу в Белый Дом

Президент США Джо Байден пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Белый Дом.



Об этом сообщает New York Times.



По данным издания, визит главы израильского правительства в Вашингтон состоится в следующем месяце.



Соответствующая новость появилась на следующий день после того, как Нетаниягу объявил, что приостанавливает правовую реформу. Канцелярия главы правительства пока что не комментирует информацию.



Утром, 28 марта, посол США в Израиле Том Найдс приветствовал решение премьер-министра.



"Нетаниягу, вероятно, был в Белом Доме раз 50. Я уверен, что его очень скоро пригласят. Я предполагаю, что его пригласят после Песаха", - отметил он.



