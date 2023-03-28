СМИ: Байден пригласил Нетаниягу в Белый Дом
Президент США Джо Байден пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Белый Дом.
Об этом сообщает New York Times.
По данным издания, визит главы израильского правительства в Вашингтон состоится в следующем месяце.
Соответствующая новость появилась на следующий день после того, как Нетаниягу объявил, что приостанавливает правовую реформу. Канцелярия главы правительства пока что не комментирует информацию.
Утром, 28 марта, посол США в Израиле Том Найдс приветствовал решение премьер-министра.
"Нетаниягу, вероятно, был в Белом Доме раз 50. Я уверен, что его очень скоро пригласят. Я предполагаю, что его пригласят после Песаха", - отметил он.