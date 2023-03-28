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СМИ: Байден пригласил Нетаниягу в Белый Дом
28.03.2023 16:34 Алина Груднева

СМИ: Байден пригласил Нетаниягу в Белый Дом

Президент США Джо Байден пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Белый Дом.

Об этом сообщает New York Times.

По данным издания, визит главы израильского правительства в Вашингтон состоится в следующем месяце.

Соответствующая новость появилась на следующий день после того, как Нетаниягу объявил, что приостанавливает правовую реформу. Канцелярия главы правительства пока что не комментирует информацию.

Утром, 28 марта, посол США в Израиле Том Найдс приветствовал решение премьер-министра.

"Нетаниягу, вероятно, был в Белом Доме раз 50. Я уверен, что его очень скоро пригласят. Я предполагаю, что его пригласят после Песаха", - отметил он.

 

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