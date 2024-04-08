



Митинг мусульман в Мичигане: "Смерть Америке", "Смерть Израилю"

Протестующие в Дирборне, штат Мичиган, выкрикивали "Смерть Америке" и "Смерть Израилю" во время митинга в Международный день Аль-Кудс.



"Имам Хомейни, провозгласивший Международный день Аль-Кудс, именно поэтому сказал, чтобы все ваши песнопения и все ваши крики обрушились на голову Америки", - заявил Тарек Баззи, активист из Мичигана, связанный с институтом Хади, в видеозаписи с митинга, опубликованной Ближневосточным институтом медиаисследований (MEMRI).



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Комментарии Баззи сопровождались скандированием толпы "Смерть Америке!" на заднем плане.



Баззи рассудил, что митинги, проводимые в этот день, "настолько антиамериканские", вместо того чтобы сосредоточиться на Израиле, потому что "именно правительство США предоставляет средства для всех зверств", указав в качестве примера на продолжающуюся осаду Израилем Газы. Далее активист процитировал Малкома Икса, который сказал, что США - "одна из самых гнилых стран, когда-либо существовавших на Земле", и потребовал уничтожить всю американскую "систему".



"Это не просто Геноцид Джо, который должен уйти", - сказал Баззи, имея в виду президента Байдена. "Это вся система, которая должна исчезнуть. Любая система, которая допускает такие зверства и такое дьявольское поведение и поддерживает их - такая система не заслуживает существования на Божьей Земле".



Затем Бацци обратился к Израилю, заявив аудитории, что когда "глупцы" спрашивают их, "имеет ли Израиль право на существование", скандирование "Смерть Израилю" является "самым логичным скандированием, звучащим сегодня по всему миру".



За его словами последовали скандирования "Смерть Израилю" со стороны протестующих в толпе.



Международный день Аль-Кудс, ежегодное мероприятие в поддержку палестинцев, которое проводится в последнюю пятницу Рамадана, пользуется значительной поддержкой в Дирборне, где проживает наибольшее количество мусульман в стране.



Празднование этого дня вызывает споры во всем мире и даже неоднократно приводило к запрету со стороны немецких властей в Берлине.



По словам исполнительного директора MEMRI Стивена Сталински, который заявил Fox News Digital, что город стал "очагом ненависти на долгие годы", митинги в честь этого дня проходят в Дирборне уже не менее 20 лет.



"Вы можете увидеть митинги и проповеди в поддержку ХАМАСа, "Хезболлы", Ирана", - сказал Сталински, отметив, что угрозы, исходящие из города, стали еще более явными после октябрьской атаки ХАМАСа на Израиль.



Республиканский представитель штата Фил Грин сказал Fox News Digital, что он согласен с оценками растущей проблемы в Дирборне и по всей стране, заявив, что ему грустно видеть, как "мировые проблемы приходят к нам на порог".



"Этот тип экстремизма, эта риторика, этот тип разделения... угрозы насилия были ближневосточным явлением, похоже, что многое из этого ограничивалось Ближним Востоком, а теперь это пришло к нам на порог", - сказал Грин.



По словам Грина, большинство жителей Дирборна настроены миролюбиво и не пропагандируют насилие, но он признал, что законодателям стоит внимательно следить за движениями, возникающими в городе.



В прошлом месяце Дирборн также стал центром протестного движения против Байдена: активисты из этого города призывали демократов голосовать "без обязательств", а не поддерживать президента.



За речью Баззи последовало выступление мичиганского имана Усамы Абдулгани, который назвал Израиль "злым поселенческим колониальным проектом" и "раковой опухолью", а также поаплодировал тем, кто готов публично критиковать эту страну.



"Израиль - это ISIS, это нацисты, это фашисты, это расисты", - сказал Абдулгани. "Теперь люди всего мира знают это".



Затем протестующие стали скандировать "Свободная Палестина" и "От реки до моря" - спорную фразу, классифицированную Американским еврейским комитетом как "ненависть".



По словам Сталински, подобная риторика стала обычной темой в Дирборне.



"Я не говорю, что все жители Дирборна - террористы, но джихадистские группировки пользуются большой поддержкой", - сказал Сталински.

