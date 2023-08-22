



Шторм в Калифорнии: стадион “Додж” в Лос-Анджелесе превратился в фонтан

Шторм “Хиллари” обрушился на Калифорнию, в результате чего стадион “Додж” в Лос-Анджелесе превратился в фонтан, пишет Telegram-канал Pravda Gerashchenko со ссылкой на CNN.



“Хиллари” стал первым тропическим штормом после урагана “Нора”, который прошел через Калифорнию в 1997 году. И первым в истории тропическим штормом, переместившимся в Неваду.



Много населенных пунктов осталось без электричества, в понедельник школы Лос-Анджелеса и Сан-Диего были закрыты.



Ожидается, что сильные ветры сохранятся сегодня в некоторых частях западной части США, особенно в районах с возвышенностями и вблизи них.

