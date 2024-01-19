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Шатдауна не будет: в США утвердили промежуточный бюджет
19.01.2024 10:25 Алина Груднева

Шатдауна не будет: в США утвердили промежуточный бюджет

Палата представителей США одобрила промежуточный законопроект о финансировании, который позволит избежать шатдауна.

Об этом пишет информационное агентство Reuters. Речь идет о законопроекте о финансировании государственных учреждений до марта.

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За законопроект проголосовали 314 законодателей, против выступили 108. До этого законопроект поддержал Сенат.

"У нас есть хорошие новости для Америки. В пятницу шатдауна не будет", - сообщил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Далее законодатели могут взяться за рассмотрение законопроекта, предусматривающего выделение финансирования для Украины.

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