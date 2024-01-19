



Шатдаун в США официально отсрочен: Байден подписал закон о бюджете

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал промежуточный законопроект о временном бюджете, который позволяет отсрочить шатдаун.



Об этом 19 января сообщила пресс-служба Белого дома.



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"Президент подписал закон о дальнейших дополнительных ассигнованиях и других продлениях, которые обеспечивают ассигнования федеральным агентствам на 2024 финансовый год для продолжения проектов и мероприятий, финансируемых в четырех из 12 ежегодных законопроектов об ассигнованиях до 1 марта 2024 года", - сказано в заявлении.



Уточняется, что для оставшихся восьми законопроектов об ассигнованиях финансирование предусматривается 8 марта 2024 года.



Отметим, что ранее законопроект о временном бюджете приняла Палата представителей США. Теперь законодатели могут взяться за рассмотрение законопроекта, предусматривающего выделение финансирования для Украины и Израиля.