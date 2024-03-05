



Прогноз Маска: США падут

Американский миллиардер Илон Маск в очередной раз выступил с критикой в отношении массовой миграции в США.



По данным российских СМИ, таким образом он ответил на твит одного из пользователей социальной сети Х.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Тот, в частности, посетовал на то, что граница в США открыта для всего мира. Также он пожаловался, что иностранцы злоупотребляют предоставлением убежища в Америке. Маск выразил солидарность с пользователем и предрек "падение Соединенных Штатов".



"Америка падет, если попытается поглотить весь мир", - ответил Маск.