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Прогноз Маска: США падут
05.03.2024 19:10 Алина Груднева

Прогноз Маска: США падут

Американский миллиардер Илон Маск в очередной раз выступил с критикой в отношении массовой миграции в США.

По данным российских СМИ, таким образом он ответил на твит одного из пользователей социальной сети Х.

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Тот, в частности, посетовал на то, что граница в США открыта для всего мира. Также он пожаловался, что иностранцы злоупотребляют предоставлением убежища в Америке. Маск выразил солидарность с пользователем и предрек "падение Соединенных Штатов".

"Америка падет, если попытается поглотить весь мир", - ответил Маск.

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