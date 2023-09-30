



Потоп в Нью-Йорке: морская львица "сбежала" из вольера

Морской лев по кличке Салли сбежал из вольера в зоопарке Центрального парка в Нью-Йорке из-за потопа, который произошел в городе из-за мощных ливней.



По данным газеты The New York Times, это произошло, когда затопило территорию.



Сотрудники зоопарка внимательно следили за передвижениями Салли, которая после "бегства" начала исследовать территорию. Изучив местность, морская львица прибилась к другим сородичам в бассейне.



К настоящему моменту вода уже отступила. Всех животных поместили обратно в вольеры. Никто из сотрудников не пострадал.