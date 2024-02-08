



Посол Маркарова: Сенат рассмотрит "чистый" законопроект помощи Украине и Израилю

В четверг 8 февраля, Сенат США повторно рассмотрит "чистый" законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню без миграционной реформы. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.



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Она объяснила, что так называемый "Большой пакет" (Украина/Израиль/Тайвань/миграционная реформа) не поддержали из-за отсутствия голосов за соглашение по миграционной реформе, над которым переговорщики работали последние месяцы.



"Именно поэтому еще до голосования за "Большой пакет" комитет по ассигнованию опубликовал текст документа "на замену", предусматривающий исключительно международную помощь Украине (60,06 млрд долл США) Израилю и Тайваню", – рассказала она.



Сенат поддержал процедурное решение по пересмотру решения по голосованию, отметила дипломат. Оно необходимо для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и рассмотрении по существу "чистого" законопроекта о международной помощи США без миграционной реформы. Для этого нужно 60 голосов.



"Вечернее заседание закрыто, лидер большинства Шуммер сообщил, что намерен вынести на голосование вопрос о прекращении дебатов по законопроекту о международной помощи США, включающему Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона, в 12 часов дня по Вашингтону (19:00 по Киеву – ред.) 8 февраля", – отметила посол.



Ранее СМИ сообщили, что Сенат вернется к голосованию законопроекта о помощи Украине и Израилю и мерам безопасности на южной границе днем в четверг, 8 февраля, по Вашингтонскому времени.