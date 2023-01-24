



Помпео намекнул, что ЦРУ помогло агентам Моссада сбежать из Ирана

Бывший госсекретарь США и экс-директор ЦРУ Майк Помпео намекнул на то, что Центральное разведуправление помогло агентам Моссада сбежать из Ирана в феврале 2018 года, когда была проведена операция по захвату секретного ядерного архива.



Об этом он написал в своей новой книге.



Он рассказал, как взаимодействовал с тогдашним директором Моссада Йоси Коэном, однако не указал точную дату, когда именно это произошло.



"Звонок от Йоси Коэна поступил вскоре после того, как я вышел из самолета в европейской столице. Я вернулся на борт, где у нас было оборудование, подходящее для секретного разговора с лидером израильского спецслужбы", — вспомнил Помпео.



По его словам, голос на другом конце провода был спокойным, но серьезным. Коэн ему сказал, что агенты выполнили очень важную миссию, но возникли проблемы с тем, чтобы забрать их.



"Мои люди начали действовать. Мы связались с его командой, и в течение двадцати четырех часов мы привели их в безопасные дома. В течение следующих двух дней они вернулись в свои страны, и мир так и не узнал, что одна из самых значительных тайных операций, когда-либо проводившихся в мире, была завершена", — добавил Помпео.



Он прямо не указал, что это была именно та самая операция, однако его описание точно совпадает с миссией Моссада, выполненной в 2018 году.