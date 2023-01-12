



Помощники Байдена обнаружили вторую партию секретных документов

Помощники президента США Джо Байдена обнаружили новую партию секретных правительственных документов во втором месте.



Пока неизвестно, когда и где помощники Байдена нашли дополнительную партию файлов, сообщает ВВС.



Первая партия была найдена в частном офисе в Вашингтоне, округ Колумбия, которым Байден пользовался после своего вице-президентства. Эти документы были обнаружены еще в ноябре, но известно о них стало только недавно. Эти документы включают в себя докладные записки американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Соединенного Королевства. Они относятся к тому времени, когда Байден был вице-президентом при президенте Бараке Обаме, но неясно, почему они оказались в личном кабинете, который он начал использовать после этого.



Говоря о первой партии секретных документов, Байден заявил, что удивлен их обнаружению.

