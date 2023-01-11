Байден удивился обнаружению секретных документов в его офисе
Президент США Джо Байден заявил, что он не знал, что правительственные документы, в том числе секретные, были перенесены в его личный кабинет после того, как он оставил государственную службу на посту вице-президента.
Об этом сообщает CNN.
"Я был удивлен, узнав, что в этот офис были доставлены какие-либо правительственные документы", - заявил Байден.
Он подчеркнул, что не знает, что содержится в документах, найденных в офисе в Вашингтоне. По словам одного из источников, Байден не знал о том, что документы были там, пока его личные адвокаты не проинформировали офис адвоката Белого дома. Объясняя, почему Байден не знает, что содержится в документах, источник сказал, что команда президента опасается вмешательства, поскольку Министерство юстиции все еще изучает этот вопрос.
По данным CNN, среди секретных документов есть служебные записки американской разведки и материалы брифингов, которые охватывают такие темы, как Украина, Иран и Великобритания.