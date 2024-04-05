



Полиция Нью-Йорка сообщает о всплеске преступлений на почве антисемитизма

Полиция Нью-Йорка сообщила о 43 антисемитских инцидентах в пяти районах города в прошлом месяце, что более чем в два раза превышает 17, зарегистрированных в феврале.



Число преступлений на почве антисемитизма в Нью-Йорке в марте резко возросло, обратив вспять тенденцию к снижению числа инцидентов на почве антиеврейства, регистрируемых полицией Нью-Йорка из месяца в месяц, сообщает New York Jewish Week.



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Согласно отчету, в прошлом месяце в пяти районах города в полицию поступило 43 сообщения об антисемитских инцидентах, что более чем в два раза больше, чем 17 сообщений в феврале.



Число антиеврейских преступлений в Нью-Йорке резко возросло после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября: 69 инцидентов в октябре и 62 в ноябре. Однако после этого количество преступлений снизилось: 31 инцидент в декабре и январе и 17 в прошлом месяце. Мартовский показатель стал самым высоким в этом году.

