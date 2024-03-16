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Пенс ответил, поддержит ли Трампа
16.03.2024 07:48 Алина Груднева

Пенс ответил, поддержит ли Трампа

Бывший вице-президент США Майк Пенс не намерен поддерживать бывшего босса Дональда Трампа на выборах президента.

Соответствующее заявление он сделал интервью Fox News.

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"Нет ничего удивительного в том, что я не буду поддерживать Дональда Трампа в этом году", — сообщил Пенс.

Разногласия между ними произошли после того, как Трамп пытался оказать давление на Пенса, чтобы тот помог ему отменить результаты выборов 2020 года. Бывший президент неоднократно подвергал экс-подчиненного в социальных сетях.

По словам Пенса, Трамп пытается сформировать повестку дня, которая противоречит консервативной обстановке, "которой мы управляли в течение четырех лет".

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