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Остин: США не потерпят нападений на наших военных
29.01.2024 18:35 Алина Груднева

Остин: США не потерпят нападений на наших военных

США предпримут все необходимые меры для защиты американских войск на Ближнем Востоке.

Такое обещание дал министр обороны США Ллойд Остин после того, как в результате удара дроном погибли трое военнослужащих, а ранения получили десятки бойцов.

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"Президент и я не потерпим нападений на силы США и предпримем все необходимые меры для защиты США и наших войск", - добавил он.

Ранее стало известно, что проиранские боевики в Ираке и Сирии начали покидать свои позиции из опасений, что США нанесут удары в ответ на нападения.

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