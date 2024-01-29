



Остин: США не потерпят нападений на наших военных

США предпримут все необходимые меры для защиты американских войск на Ближнем Востоке.



Такое обещание дал министр обороны США Ллойд Остин после того, как в результате удара дроном погибли трое военнослужащих, а ранения получили десятки бойцов.



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"Президент и я не потерпим нападений на силы США и предпримем все необходимые меры для защиты США и наших войск", - добавил он.



Ранее стало известно, что проиранские боевики в Ираке и Сирии начали покидать свои позиции из опасений, что США нанесут удары в ответ на нападения.