



Опрос: большинство евреев США считают действия Израиля в Газе "приемлемыми"

Исследование "Голоса еврейского народа", проведенное JPPI, показывает: протесты в кампусе усиливают чувство антиеврейской дискриминации в США, в то время как еврейская поддержка президента Байдена остается сильной.



Поскольку война в Газе продолжается, опрос "Голоса еврейского народа" за апрель 2024 года, проведенный Институтом еврейской народной политики (JPPI), предлагает всесторонний анализ настроений и взглядов американских евреев.



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Опрос фокусируется на различных аспектах, включая восприятие дискриминации, взгляды на поддержку Израиля со стороны США, разногласия между Иерусалимом и Вашингтоном и многое другое, предоставляя ценную информацию об меняющемся ландшафте американской еврейской идентичности и активности.



Опрос показывает, что американские евреи различных политических, конфессиональных и возрастных групп отмечают ощутимое усиление дискриминации в их отношении с начала войны. Большинство опрошенных американских евреев считают действия Израиля в Газе "приемлемыми" (83%), но поддержка США военных усилий Израиля недостаточно сильна.



Большинство американских евреев, 63%, намерены голосовать за Байдена на президентских выборах 2024 года, по сравнению с 17%, которые рассчитывают проголосовать за Трампа.



Хотя многие американские евреи выражают солидарность с Израилем, существует целый спектр мнений относительно адекватности поддержки США во время конфликта. Примечательно, что либеральные евреи склонны воспринимать поддержку как достаточную, тогда как те, кто склоняется к центру или правым голосам, опасаются уровня поддержки со стороны администрации Байдена.



Несмотря на некоторую внутреннюю критику, большинство американских евреев положительно относятся к действиям Израиля в Газе. Такое восприятие подчеркивает глубокую поддержку Израиля внутри сообщества, даже на фоне тонких дискуссий о пропорциональности военных ответов.



Президент JPPI профессор Стерн прокомментировала: "Американские евреи, самая сильная община диаспоры в еврейской истории, переживают трудный период. Накануне Дня памяти жертв Холокоста становится ясно, что ярлык "еврей" продолжает вызывать дремлющие семена ненависти даже в США".

