Новости » Новости США
Настырная индейка держала в ужасе целый город
09.03.2024 19:47 Алина Груднева

Настырная индейка держала в ужасе целый город

Дикая индейка держала в страхе канадский город Луисвилл, терроризируя горожан.

По данным Montreal Gazette, она поселилась в районе дома престарелых и школы, прибежав туда вместе с небольшой стаей.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Настырная птица бросалась на людей, гоняясь за ними на улице. В итоге, мэр города Ивон Дешайес нанял охотника, который убил индейку из рогатки.

Такая ликвидация вызвала гнев у зоозащитников. Некоторые жители города посчитали действия мэра аморальными. Ему может грозить штраф 250 до 5000 долларов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы