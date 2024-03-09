



Настырная индейка держала в ужасе целый город

Дикая индейка держала в страхе канадский город Луисвилл, терроризируя горожан.



По данным Montreal Gazette, она поселилась в районе дома престарелых и школы, прибежав туда вместе с небольшой стаей.



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Настырная птица бросалась на людей, гоняясь за ними на улице. В итоге, мэр города Ивон Дешайес нанял охотника, который убил индейку из рогатки.



Такая ликвидация вызвала гнев у зоозащитников. Некоторые жители города посчитали действия мэра аморальными. Ему может грозить штраф 250 до 5000 долларов.