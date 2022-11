На США обрушился снежный шторм: в Нью-Йорке введен режим ЧС

На США обрушился мощный снежный шторм, из-за которого в Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение.

По данным CNN, два человека умерли во время уборки снега из-за сердечного приступа.

Высота снежного покрова в некоторых местах достигает полутора метров.

Scenes of chaos in the #BuffaloNY



Snowplows are becoming stranded Can't even plow the roads, not like they are keeping up with these snowfall rates anyways #Buffalo 🌨️#BuffaloStorm2022 #buffalosnow pic.twitter.com/ZZ6avdRNLw — Vova (@PapusaVova) November 19, 2022

Полиция призвала американцев соблюдать запрет на поездки. В Баффало в школах отменили занятия. Также были закрыты вокзалы и отменены несколько рейсов.

#WATCH In the US, officials say two men have died after suffering heart attacks while clearing snow in New York State. A heavy snowstorm has been sweeping the region - with a state of emergency declared in some parts.@Hanelizaa reports ⤵️ #VMNews pic.twitter.com/czIBgAA3fc — Virgin Media News (@VirginMediaNews) November 19, 2022