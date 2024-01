На США обрушилась непогода: десятки погибших

На США обрушилась непогода, из-за которой более 50 человек погибли на этой неделе.



Снежный шторм обрушился на разные части страны. Наряду с обильными осадками, в США также резко понизилась температура воздуха.



Большинство несчастных случаев, в том числе фатальных, были связаны с плохой дорогой, а также с линиями электропередач.



По состоянию на 20 января, в Орегоне без света находятся примерно 75 тысяч жителей. В штате объявлено чрезвычайное положение.

Heavy snow storm on the highway 385 in Vega of Texas, USA 🇺🇲 Video: Chade Casey TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/sr4HVfY6gd

A house was swept into the ocean during a storm in Maine, USA.

