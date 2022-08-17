



Lucky Blue: редкий ярко-синий лобстер пойман в штате Мэн

Отец и сын, рыбачащие в штате Мэн, поймали ярко-синего омара. По словам морских биологов такая окраска встречаются в одном случае на 2 миллиона.



Омар, уже получивший прозвище "Лаки Блю" был пойман в океанских водах за островом Пикс в юго-восточной части штата Мэн в четверг местными рыбаками. Отец и сын, рыбачившие в одной лодке, говорят, что никогда раньше не встречали лобстера такого окраса.



Ракообразное оказалось крупным самцом. По закону, если бы это была самка или маленький самец, рыбаки должны были бы его отпустить обратно в океан.

В настоящее время Лаки Блю находится в аквариуме прибрежного ресторана в Портленде, чтобы посетители могли посмотреть на редкую находку. Через две недели его планируют выпустить обратно в океан.



По данным Аквариума Новой Англии, дикие голубые лобстеры встречаются примерно один раз на два миллиона. Еще реже в природе встречаются желтые, оранжевые и разноцветные омары.



В Аквариуме Новой Англии посетители могут увидеть очень редкого наполовину черного, наполовину оранжевого лобстера "хэллоуинского" цвета, который встречается в дикой природе с частотой 1 случай на 50 миллионов.

