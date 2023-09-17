



Калифорния судится с крупнейшими нефтяными компаниями: в чем причина

Американский штат Калифорния решил судиться с крупнейшими нефтяными компаниями мира.



По данным Reuters, иск подан против Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhilips и Chevron, а также Американского института нефти.



В Калифорнии обвиняют указанные компании в занижении оценок рисков для экологии из-за углеводородного топлива. Их обвиняют в провоцировании климатического кризиса.



"Лесные пожары стирают целые сообщества, токсичный дым загрязняет наш воздух, смертельная жара, бьющая рекорды засуха иссушает наши колодцы. Налогоплательщики Калифорнии не должны за это платить", - сказано в документе, который был подан в суд в Сан-Франциско.



В коллективном иске штат требует создать специальный фонд для компенсации издержек от стихийных бедствий из-за изменений климата.