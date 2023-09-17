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Калифорния судится с крупнейшими нефтяными компаниями: в чем причина
17.09.2023 02:30 Алина Груднева

Калифорния судится с крупнейшими нефтяными компаниями: в чем причина

Американский штат Калифорния решил судиться с крупнейшими нефтяными компаниями мира.

По данным Reuters, иск подан против Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhilips и Chevron, а также Американского института нефти.

В Калифорнии обвиняют указанные компании в занижении оценок рисков для экологии из-за углеводородного топлива. Их обвиняют в провоцировании климатического кризиса.

"Лесные пожары стирают целые сообщества, токсичный дым загрязняет наш воздух, смертельная жара, бьющая рекорды засуха иссушает наши колодцы. Налогоплательщики Калифорнии не должны за это платить", - сказано в документе, который был подан в суд в Сан-Франциско. 

В коллективном иске штат требует создать специальный фонд для компенсации издержек от стихийных бедствий из-за изменений климата.

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