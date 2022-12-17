



Исследование: в США ежегодно ставятся миллионы ошибочных диагнозов

Новое исследование показывает, что почти 6% из примерно 130 миллионов человек, которые ежегодно обращаются в отделения неотложной помощи в США, получают неправильный диагноз.



Это означает, что 1 из 18 пациентов получает неправильный диагноз, сообщает CNN со ссылкой на отчет Агентства исследований и качества в области здравоохранения Министерства здравоохранения и социальных служб США.



В первую пятерку заболеваний, которые были неправильно диагностированы, вошли: инсульт, инфаркт миокарда, аневризма/расслоение аорты, компрессия/травма спинного мозга, венозная тромбоэмболия.



Несколько групп врачей скорой помощи выпустили письмо , чтобы опровергнуть отчет, который они назвали "вводящим в заблуждение" и "неполным". Медики признали, что всегда есть возможности для улучшения, но подчеркнули, что считать диагнозы ошибочными неправильно. В письме говорится, что неотложная медицина "по праву меньше занимается диагностикой и больше занимается соответствующей стабилизацией" пациента.

