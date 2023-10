В Балтиморе, Мэриленд, США, произошла стрельба вблизи территории университета Морган Стейт.



Согласно данным американской новостной сети NBC, местная полиция начала расследование происшедшего инцидента и сообщила о нескольких пострадавших.



В официальном сообщении, опубликованном на страничке социальной сети X (предыдущее название - Twitter), полиция призвала всех, находящихся в этом районе, оставаться внутри зданий и соблюдать предостережения. Подробности инцидента пока остаются неизвестными. По неподтвержденным данным газеты The Washington Post, ранены минимум четыре человека.



"Полиция Балтимора подтверждает, что речь идет о многочисленных жертвах", - сообщила пресс-секретарь полицейского управления Балтимора Линдси Элдридж.

#UPDATE: Morgan State update: CBS News Baltimore now reports that 5 victims were shot, none in critical condition. Police believe there were 3 shooters.



No longer an active shooter situation.#ActiveShooter#MorganStateUniversity#LockharTVMedia pic.twitter.com/HtrSpUtOqY