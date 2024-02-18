



Идея Трампа о помощи Украине "в кредит" стала вирусной в США

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что США должны давать помощь Украине "в кредит".



По его словам, еще один вариант - помощь в обмен на полезные ископаемые.



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"Я хочу превратить пакет помощи в кредит. У нас долг на $34 триллиона. У Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов. Это идея Трампа", - отметил он.



По словам республиканца, за предоставление помощи Украины в Палате представителей и Сенате можно набрать много голосов при необходимости.