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Идея Трампа о помощи Украине "в кредит" стала вирусной в США
18.02.2024 20:07 Алина Груднева

Идея Трампа о помощи Украине "в кредит" стала вирусной в США

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что США должны давать помощь Украине "в кредит".

По его словам, еще один вариант - помощь в обмен на полезные ископаемые.

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"Я хочу превратить пакет помощи в кредит. У нас долг на $34 триллиона. У Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов. Это идея Трампа", - отметил он.

По словам республиканца, за предоставление помощи Украины в Палате представителей и Сенате можно набрать много голосов при необходимости.

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