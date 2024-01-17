Новости » Новости США
Холода повлияли на выборы республиканцев в Айове
17.01.2024 03:30 MIGnews.com

Холода повлияли на выборы республиканцев в Айове

Арктические условия привели к самой низкой за последние десятилетия явке на республиканское голосование в Айове: по данным ОП штата, немногим более 110 000 избирателей отдали свои голоса за выбранного ими кандидата.

По данным Национальной метеорологической службы и телеканала Fox Weather, температура в штате Ястребиный глаз колебалась от 1 градуса по Фаренгейту до минус 8, а злой ветер создавал ощущение 25-градусного мороза.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Менее 19 % активного республиканского электората штата - более 594 000 человек, по данным офиса государственного секретаря Айовы, - отважились пойти на мороз, чтобы принять участие в выборах на 1 657 участках.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы