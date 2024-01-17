



Холода повлияли на выборы республиканцев в Айове

Арктические условия привели к самой низкой за последние десятилетия явке на республиканское голосование в Айове: по данным ОП штата, немногим более 110 000 избирателей отдали свои голоса за выбранного ими кандидата.



По данным Национальной метеорологической службы и телеканала Fox Weather, температура в штате Ястребиный глаз колебалась от 1 градуса по Фаренгейту до минус 8, а злой ветер создавал ощущение 25-градусного мороза.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Менее 19 % активного республиканского электората штата - более 594 000 человек, по данным офиса государственного секретаря Айовы, - отважились пойти на мороз, чтобы принять участие в выборах на 1 657 участках.

