



Госдеп США никак не определится, на каком уровне он будет поддерживать Украину

На брифинге, что прошел 4 января представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что США, конечно будут поддерживать Украину, сколько потребуется, но не так, как это было в 2022-20223 гг.



"Мы будем продолжать поддерживать Украину. Это политика Соединенных Штатов. Столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах", – сказал Миллер.



В лице Миллера от США прозвучало заявление о том, что поддержка США заключалась и заключается в том, чтобы “помочь Украине встать на собственные ноги” и "построить собственную военно-промышленную базу так, чтобы она могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение".



Однако Миллер также заметил, что в США понимают, что Украина еще далека от такой постановки вопроса.



"Но мы еще не на этом пути, и именно поэтому так важно, чтобы Конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании, потому что мы еще не достигли того уровня, когда Украина может защитить себя, опираясь только на собственные силы", – сказал он.

