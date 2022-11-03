



Глава Пентагона верит, что Украина освободит Херсон

У Вооруженных Сил Украины достаточно возможностей и средств для восстановления контроля над территориями на правом берегу реки Днепр, непосредственно в городе Херсон. В этом не сомневаются Соединенные Штаты Америки, что подтвердил министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции в Пентагоне в четверг, 3 ноября.



"Относительно вопроса о том, могут ли украинцы захватить остальную территорию Херсонской области на правобережье Днепра: я, безусловно, верю в то, что они способны это сделать. И самое главное, что украинцы верят в то, что они способны это сделать", – заявил Остин.



Однако более важно, по его словам, уверенность самих украинцев в том, что они имеют все возможности для освобождения собственных территорий, сообщает "Европейская правда".



"Мы видели, как они реализовали очень методические и эффективные усилия, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Я думаю, вы увидите, как они продолжат свое давление, пока не закрепятся на территориях на западном берегу реки", – заметил министр обороны США.



Напомним, что Генштаб ВСУ отслеживает перемещение врага на Херсонском направлении и под каждое действие противника ВСУ планирует противодействие. Как заявлял ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, сейчас захватчики на Херсонском направлении имеют определенные проблемы с логистическим обеспечением, поскольку украинские войска контролируют переправы через Днепр.



