



Доминатрикс требует, чтобы государство оплатило ее заведение

Заседания местных органов власти, как правило, довольно скучны, но общественные обсуждения в городской комиссии Форт-Лодердейла, штат Флорида, во вторник приняли неожиданный оборот, когда к микрофону вышли три дамы в латексе.



Одним из пунктов повестки дня комиссии были дебаты о контракте на 906 500 долларов на переработку твердых отходов.



Одна из женщин, назвавшаяся "Хозяйкой", объяснила, что была "нейтральна" в отношении контракта на переработку отходов, но "нашла интересным", что комиссия готова потратить почти 1 миллион долларов, "чтобы спрятать свои секреты в канализацию".



"Хозяйка" предложила потратить 250 000 долларов на поддержку БДСМ-развлечений в округе Броуард, чтобы построить заведение, "созданное для нас, нами, налогоплательщиками и гражданами с правом голоса".



"Я с нетерпением жду возможности отшлепать каждого из вас в новом солидном заведении", — заключила она.

