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Большинство поддерживающих ХАМАС - сторонники демократов
30.05.2024 17:51 Аркадий Бочаровский

Большинство поддерживающих ХАМАС - сторонники демократов


Илон Маск, владелец, исполнительный председатель и технический директор компании X Corp, отреагировал "Yup"  на опрос, проведенный в понедельник на его платформе, согласно которому большинство пользователей считают, что поддерживающие ХАМАСа участники про-палестинских протестов , скорее всего, являются сторонниками Демократической партии.

Опрос, проведенный среди 748 398 пользователей, показал, что 79,6 % пользователей X считают протестующих на про-палестинских демонстрациях  сторонниками Демократической партии. 

 

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