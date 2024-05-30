



Большинство поддерживающих ХАМАС - сторонники демократов



Илон Маск, владелец, исполнительный председатель и технический директор компании X Corp, отреагировал "Yup" на опрос, проведенный в понедельник на его платформе, согласно которому большинство пользователей считают, что поддерживающие ХАМАСа участники про-палестинских протестов , скорее всего, являются сторонниками Демократической партии.



Опрос, проведенный среди 748 398 пользователей, показал, что 79,6 % пользователей X считают протестующих на про-палестинских демонстрациях сторонниками Демократической партии.



