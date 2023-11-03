



Белый дом вновь предостерег "Хизбаллу"

Вашингтон в очередной раз предостерегает "Хизбаллу" от вступления в войну против Израиля.



С соответствующим заявлением выступил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.



Он подчеркнул, что террористическая организация "Хизбалла" не должна вмешиваться в противостояние между Израилем и ХАМАСом. Он также отметил, что США пока что не видят признаков распространения войны на Ливан.



Призыв Кирби прозвучал на фоне первого с начала войны в Израиле выступления генсека "Хизбаллы" Хасана Насралла, который похвастался тем, что его террористическая организация участвует в кампании против Израиля "с 8 октября".