Новости » Новости США
Белый дом вновь предостерег "Хизбаллу"
03.11.2023 18:14 Алина Груднева

Белый дом вновь предостерег "Хизбаллу"

Вашингтон в очередной раз предостерегает "Хизбаллу" от вступления в войну против Израиля.

С соответствующим заявлением выступил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он подчеркнул, что террористическая организация "Хизбалла" не должна вмешиваться в противостояние между Израилем и ХАМАСом. Он также отметил, что США пока что не видят признаков распространения войны на Ливан.

Призыв Кирби прозвучал на фоне первого с начала войны в Израиле выступления генсека "Хизбаллы" Хасана Насралла, который похвастался тем, что его террористическая организация участвует в кампании против Израиля "с 8 октября".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы