



Насралла о том, когда Хизбалла вступит в войну

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла ответил на вопрос о том, вступит ли его террористическая организация в полномасштабную войну против Израиля.



"Для тех, кто спрашивает, вступим ли мы в битву, могу сказать одно - мы в ней с 8 октября", - сказал он.



По словам Насраллы, обстрелы Израиля с территории Ливана являются "значимой и влиятельной вещью", и "Хизбалла" готова вступить в полномасштабную войну.



"Но нас это не удовлетворит. То, что происходит сейчас на ливанском фронте, беспрецедентно. В течение месяца ведутся ежедневные атаки на врага. Хизбалла ведет настоящую кампанию на границе. Те, кто живут на севере Израиля, чувствуют давление", - отметил он.



Он добавил, что атаки с территории Ливана нужны для того, чтобы отвлечь внимание Израиля от Газы.



"Мы участвуем в настоящей битве. Об этом свидетельствует количество наших мучеников - 57 шахидов. Наши операции на границе вынудили ЦАХАЛ перебросить силы, вооружение и технику из Газы на ливанский фронт. Одна треть ЦАХАЛа сейчас сосредоточена на нашей границе", — добавил он.

