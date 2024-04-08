



4 студента Колумбийского университета отстранены от занятий за восхваление ХАМАС

Президент Колумбийского университета сообщил, что студенты были отстранены от занятий за мероприятие, на котором в прошлом месяце выступающие восхваляли ХАМАС и другие террористические группировки.



Четыре студента были отстранены от занятий в связи с этим мероприятием, согласно газете Columbia Spectator, которая выходит на кампусе.



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Мероприятие под названием "Сопротивление 101" вызвало резкую критику, в том числе со стороны членов Конгресса, которые уже проводят расследование в отношении университета по поводу предполагаемого антисемитизма на территории кампуса. Отстранение от занятий стало важным шагом в борьбе Колумбийского университета с антиизраильской деятельностью, потрясшей кампус с 7 октября.

